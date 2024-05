La scorsa estate Raffaele Di Gennaro ha coronato il suo sogno, tornando da terzo portiere all'Inter dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l'estremo difensore, domenica sera a Verona, potrebbe però coronarne un altro. E' l'unico a non essere mai sceso in campo.

Di Gennaro potrebbe infatti esordire per la prima volta tra i pali della prota nerazzurra. E c'è un precedente con Alex Cordaz protagonista: l'ex terzo portiere nerazzurro, cresciuto come Di Gennaro nel vivaio, scese in campo nell'ultima giornata del precedente campionato contro il Torino.