Tanta fatica contro il Genoa, ma alla fine l'Inter riesce a spuntarla grazie al suo capitano e passa una notte in testa in attesa di Como-Napoli. La Gazzetta dello Sport, oltre al risultato, sottolinea altre due note liete di serata: la prestazione di Lautaro e il "ringiovanimento" di Acerbi.

Ma il resto non può esaltare Inzaghi. "Tre punti voluti, strappati con l’orgoglio - si legge -. Il Genoa cade negli ultimi venticinque minuti, dopo l’incrocio da fuori di Barella che è quasi una scossa per un’Inter fin lì scarica, imprecisa, molle e tatticamente prigioniera. Non è la miglior Inter quella che si avvia allo scontro diretto con il Napoli: vediamo oggi se il Como sarà disponibile al controsorpasso o continuerà a sorprendere. Se l’Inter era reduce da due ko nelle ultime tre, il Napoli nello stesso periodo ha inanellato tre pari facendosi sempre rimontare. Stanchi alla meta?", si domanda la rosea.

"Inter avanti e da qui al Napoli c’è anche la Lazio in Coppa Italia, con inevitabile turnover per non prosciugare serbatoi con la spia accesa. L’Inter è l’ultima sopravvissuta sull’isola della Champions e la sua fortuna è che ha fatto tante scorte, perché anche lei oggi è un po’ malconcia", sottolinea la Gazzetta.