Spalletti prepara la prima Italia della sua gestione, in campo domani sera contro la Macedonia del Nord nel percorso di qualificazione al prossimo Europeo. Nella seduta mattutina il ct azzurro ha provato il suo 4-3-3 con Donnarumma in porta, una difesa a quattro con a destra il Di Lorenzo e dall’altra parte l'interista Dimarco e la coppia Mancini-Bastoni in mezzo al reparto. A centrocampo spazio a Cristante affiancato da Barella e Tonali, mentre nel tridente offensivo figuravano Politano e Chiesa (ora acciaccato, con Zaccagni piano B) ai lati di Immobile. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

