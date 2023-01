Una delle sfide nella sfida della finale di Supercoppa Italiana di stasera sarà quella tra Rafael Leao e Milan Skriniar , uniti da un futuro incerto nelle rispettive squadre. "Il Milan gli ha fatto una proposta non lontana dai 7 milioni e punta a risolvere tutto entro gennaio. Rafa nelle ultime settimane ha fatto prima capire di pensare molto seriamente alla firma, poi non ha accelerato. Anzi, la situazione è in stallo, con almeno due questioni da risolvere: il rapporto (economico...) tra gli agenti e la clausola", scrive La Gazzetta dello Sport sulla situazione del milanista.

Stessi dubbi per l'interista. La società non andrà oltre i 6 milioni netti più bonus offerti. L'offerta da oltre nove del Paris Saint-Germain, arrivata la scorsa estate, non è più sul tavolo, ma il difensore sta comunque riflettendo sul futuro. "Tra un rinvio e l’altro, il difensore ha assicurato una risposta all’Inter dopo la Supercoppa. Entro il fine settimana (venerdì?) ci sarà un incontro con l’agente. Non c’è molto ottimismo, la partita sta durando troppo", riporta la rosea.