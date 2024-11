Oggi pomeriggio l’Inter riprende ad allenarsi dopo i due giorni liberi concessi da Inzaghi alla squadra. La notizia della Gazzetta dello Sport è che Carlos Augusto, come previsto, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo in modo da tornare in gruppo e puntare a una convocazione per il Verona dopo il problema muscolare accusato contro lo Young Boys lo scorso 23 ottobre.

Da domani, invece, Appiano si ripopolerà con i primi nazionali al rientro dopo la sosta: oltre a Bastoni, Barella, Dimarco e Frattesi, impegnati ieri sera a San Siro insieme ai francesi Thuram e Pavard, è atteso anche Arnautovic, ieri in campo con l’Austria dal 1' e con la fascia di capitano. Previsti per mercoledì, invece, i rientri di Asllani e Zielinski. Il gruppo sarà al completo solo giovedì con i rientri di Lautaro, Taremi, Buchanan, De Vrij e Dumfries.

