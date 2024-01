Ci siamo: Stefano Sensi è davvero a un passo dal Leicester. Secondo quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, manca solo l'intesa definitiva tra i club per perfezionare il trasferimento del centrocampista in Inghilterra.

In tal senso, sarebbe stata determinante una chiamata dello stesso Maresca, tecnico delle Foxes, che avrebbe spiegato a Sensi la volontà di farlo diventare una colonna del club per i prossimi mesi e, soprattutto, per la prossima stagione, con ogni probabilità in Premier League. L'Inter dovrebbe ottenere circa 2 milioni per il trasferimento, con la possibilità pure di risparmiare altri 2 milioni lordi sullo stipendio. Manca poco.

