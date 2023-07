André Onana è pronto a diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quella di domani può essere la giornata giusta per chiudere l’affare, prima di passare alle visite mediche e alle firme.

Il suo primo erede sarà Sommer. L'Inter ha un accordo di massima con il portiere svizzero per un biennale più opzione per il terzo anno oppure un triennale con l'ultima stagione legata al raggiungimento di un certo numero di presenze. Le due stagioni di contratto permetteranno di sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita. Sommer nelle ultime ore non ha cambiato idea, nonostante il pressing del Bayern per il rientro slittato di Neuer. L’Inter sa che c’è la clausola di 6 milioni di euro, ma spera di ottenere uno sconto e di pagare 3-4 milioni. Per Trubin serviranno più di 10 milioni di euro più bonus. L’ucraino si è promesso all'Inter, ma le società interessate non mancano e lo Shakhtar non è disposto a fare sconti.