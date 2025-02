Con Oaktree verso un nuovo corso. L'Inter si proietta al futuro: ieri il CdA ha segnato una svolta in tal senso e la Gazzetta dello Sport racconta cosa questo significhi soprattutto a livello di campo.

Sarà una gestione differente da quella di Suning anche sul mercato. Oaktree vorrà una squadra ancora più puntellata da talenti in rampa di lancio, comprati con investimenti chirurgici, e non più da attempati (ma altamente affidabili) parametri zero. "Qui dove un tempo c’erano i Taremi, fioriranno sempre più i Sucic, 21enne centrocampista croato di belle speranze appena preso per 14 milioni ed esempio pratico del cambio di prospettiva", si legge.

Intatto l'obiettivo di restare competitivi, come ha confermato ieri il presidente Marotta, che poi ha confermato di voler proseguire con Inzaghi: "Non abbiamo parlato del rinnovo di Inzaghi (il contratto scade nel 2026, ndr). Il suo ciclo non è per nulla finito, anzi speriamo di lavorare insieme ancora a lungo".