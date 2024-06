La Gazzetta dello Sport ha una sensazione forte e chiara: presto, forse prestissimo, tra Inter e Genoa si può chiudere l'affare Martinez. Secondo la rosea, ancora un po' di lavoro, ma il grosso è fatto: lo spagnolo è davvero vicino a diventare il nuovo portiere di Inzaghi.

Come riferisce il giornale, i colloqui tra i due club procedono spediti, tanto che un nuovo vertice è previsto già per l'inizio della prossima settimana. La distanza tra domanda e offerta è minima: il Genoa chiede 18 milioni, l'Inter ne mette sul tavolo in totale 15.

Sostanzialmente, restano solo due nodi da sciogliere: la formula (i nerazzurri spingono per un prestito con riscatto fra un anno) e il possibile inserimento di una contropartita tecnica. Satriano, di ritorno dal Brest, e Oristanio, che il Cagliari non riscatterà, i nomi caldi in tal senso. Martinez ha ovviamente già detto sì alla prospettiva di andare all'Inter.