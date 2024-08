L'unico grande dubbio in vista dell'Atalanta resta Lautaro Martinez. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'argentino resta ancora in bilico: ieri ha lavorato a parte e la sua presenza venerdì a San Siro non è scontata.

Ieri il Toro ha aumentato i carichi di lavoro e si è visto in campo, ma solo stamattina si deciderà se riportarlo in gruppo oppure no. La certezza è che al massimo il capitano andrà in panchina contro i bergamaschi: da escludere una maglia da titolare. Oggi se ne saprà di più.