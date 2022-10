"Lautaro è un campione, forse un campionissimo, non solo perché ha portato a spasso per tutta la Catalogna la difesa di Xavi. Non perché ha scritto in un teatro dei sogni un piccolo compendio di cosa dovrebbe fare un centravanti moderno, totale, focalizzato sul gol ma pure bravo a dividere gioia è responsabilità con i compagni. Lautaro è un campione perché, alla fine, nella disperazione generale e in un rimpianto che non andrà via per giorni, abbraccia il povero Asllani: l’albanese non dormirà per un mese pensando a quel 4-3 facile facile che l’avrebbe proiettato nella leggenda interista dalla porta principale". Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport nel focus dedicato all'attaccante argentino, tornato in gol dopo 42 giorni di astinenza. Oltre un mese senza sorriso, ma il suo contributo alla causa non era comunque mai venuto meno.