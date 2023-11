Nessuna voglia di scherzare, perché il palcoscenico è di quelli prestigiosi e perché c'è un primo posto nel girone da conquistare, ma è chiaro che il calendario e la qualificazione già ottenuta agli ottavi indichino a Inzaghi una opzione diversa, quella del turnover. E il tecnico nerazzurro - come conferma la Gazzetta dello Sport - ha deciso di andare verso questa strada: otto cambi di formazione rispetto all'Inter vista a Torino contro la Juventus.

Spazio ad Audero, Bisseck, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto, Arnautovic e pure Sanchez, che ha smaltito la distorsione alla caviglia. Un modo per far tirare il fiato a chi finora ha giocato praticamente sempre, ma anche per dare a questa sfida ancora più significato: in tanti vorranno dimostrare di poter avere più minuti a disposizione anche in gare maggiormente delicate.