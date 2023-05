"L’Inter mette la quarta, pesta l’acceleratore e si lancia a tutta verso l’euroderby di mercoledì. Non poteva presentarsi alle semifinali di Champions in condizioni migliori". La Gazzetta dello Sport sottolinea l'ottimo stato di forma dei nerazzurri, arrivati vicino al top nel momento clou della stagione. E i numeri parlano chiaro: quarta vittoria consecutiva, 14 gol segnati e uno solo subito. "All’inizio di questo tratto di strada, era 5 punti sotto la Roma, ora è 5 punti sopra perché i giallorossi, in brusca frenata, ne hanno raccolti solo 2. Una risposta immediata alla bella vittoria del Milan, un balzo a ridosso della Lazio (-1) e un provvisorio, ma confortevole, terzo posto condiviso con la Juve - evidenzia la rosea -. I conti di Simone Inzaghi tornano e non solo in classifica. Non è stata la migliore l’Inter, la più creativa, però, anche nelle difficoltà, ha saputo vincere da squadra, approfittando gelidamente degli errori altrui (Spinazzola, Ibanez). A Inzaghi non manca nulla. Neppure la condizione atletica. Ora deve solo scegliere con quale Inter esorcizzare il primo Diavolo".

