L'avvicinamento alla finale di Coppa Italia porta con sé il solito dubbio di formazione per Simone Inzaghi: chi sarà il partner offensivo di Lautaro Martinez con la Juve? Sono i soliti due, scrive la Gazzetta dello Sport, a giocarsi il posto da titolare a fianco del Toro: Edin Dzeko e Joaquin Correa. Difficile capire chi dei due scenderà in campo dal via alla luce del loro momento di forma non così esaltante, ma le informazioni che filtrano da Appiano indicano il bosniaco come il favorito, anche perché la sua panchina contro l’Empoli è sembrata proprio figlia di una rotazione studiata in vista del match di merfcoledì. "Del resto, in una partita così, senza appello e con un trofeo in palio, c’è bisogno di un uomo di grande esperienza e personalità, abituato più di altri alla vittoria. Certo, nell’ultimo mese Correa ha avuto diverse chance e la sua intesa con Lautaro è sembrata migliore rispetto a quella con il bosniaco, che non sta vivendo un momento di forma eccezionale. Difficile, infine, vedere a sorpresa Sanchez: il cileno - decisivo in Supercoppa - sarà un’arma da giocare a gara in corsa", la chiosa del pezzo della rosea.