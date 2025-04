L'Inter non intende lasciare andare nessun obiettivo, ormai è chiaro e non servono nemmeno le parole dei protagonisti a confermarlo: ci pensa già il campo e ci pensano le scelte di Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro sta gestendo non senza difficoltà il triplo impegno, anche a causa di infortuni che mai come in questa stagione hanno condizionato il lavoro di tutti ad Appiano. Oggi giornata di rifinitura in vista del Bayern, poi partenza per Monaco dove, in albergo, stasera si guarderà la partita del Napoli: come sottolinea la Gazzetta dello Sport, inevitabile che il risultato di Conte vada a incidere sull'umore dei campioni d'Italia. Un conto sarà preparare i prossimi impegni con un vantaggio corposo in classifica e un altro vedersi i campani di nuovo dietro solo di 1 punto.

"Inzaghi, che a Parma sembrava un leone rinchiuso in una teca di vetro, ha convenuto con staff e dirigenti su un punto chiave: tutte le big d’Europa, impegnate su più fronti e frullate in questo calendario, hanno ceduto qualcosina qua e là - spiega la rosea -. Non hanno vinto né Barça né Real né Arsenal e l’andamento dell’Inter non è poi così diverso da quello delle concorrenti. Ma nello stesso tempo, l’Inter è consapevole di aver dato la migliore versione di sé nelle notti europee: Inzaghi ha battuto e batterà ancora su questo concetto, serve la squadra versione maxi-Champions che, con solo due gol presi, ha la migliore difesa della competizione".

Da qui uno dei grandi misteri della stagione dell'Inter: com'è possibile essere perfetti contro Arsenal e City e farsi bucare da Udinese e Parma? Evidente sia una questione di attitudine che porta a una minor attenzione specialmente quando le gare sembrano indirizzate.