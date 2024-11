Con il rientro dei nazionali e di Carlos Augusto, Inzaghi potrebbe preparare la trasferta di Verona con tutta la rosa a disposizione. Ma diciamolo sottovoce, perché ogni volta che questo scenario si è ipotizzato poi qualcuno si è fermato per infortunio.

Intanto la cronaca della Gazzetta dello Sport parla di un Carlos Augusto ormai prossimo al rientro in gruppo: ko dallo scorso 23 ottobre, l'ex Monza ieri si è allenato a parte, ma è destinato a tornare in gruppo la prossima settimana, per tornare disponibile al Bentegodi. E le opzioni da quella parte si moltiplicheranno, perché anche Buchanan è pienamente recuperato: mentre aspetta di debuttare in nerazzurro in questa stagione, durante la sosta è volato dall’altra parte dell’oceano per giocare nella Nations League nordamericana con il Canada.

Inzaghi sorride, incrociando le dita per i suoi nazionali...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!