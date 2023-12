La necessità aguzza l'ingegno. E allora occhio alla sorpresa tattica di Inzaghi. Senza Pavard, De Vrij e Dumfries, e con Bastoni appena tornato e Cuadrado non ancora al top, il tecnico nerazzurro valuta una soluzione inedita per la fascia destra: Frattesi come quinto.

Darmian - come spiega la Gazzetta dello Sport - avrebbe bisogno di riposo, considerando anche il calendario nerazzurro che propone, dopo l'Udinese, Real Sociedad e trasferta con la Lazio. Ma l'ex Parma dovrebbe ancora essere confermato in difesa, per cui la candidatura di Frattesi resta viva. E non sarebbe la prima invenzione di Inzaghi. L'elenco è lungo: Carlos Augusto braccetto sinistro, Calhanoglu regista, Thuram stabilmente prima punta, Dimarco braccetto, De Vrij centrale di destra...