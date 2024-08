Oggi alle 16 italiane, l'Inter scenderà in campo allo Stamford Bridge di Londra per affrontare l'ultima amichevole del precampionato contro il Chelsea di Maresca.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inzaghi non ha voluto correre alcun tipo di rischio e ha lasciato a casa sia Lautaro che Calhanoglu: il primo deve trovare la migliore condizione e resterà ad Appiano ad allenarsi, il turco è leggermente affaticato ma non preoccupa.

Occhi puntati soprattutto su Thuram, apparso parecchio in ritardo di condizione nel test con l'Al-Ittihad. E attenzione particoalre anche alla fase difensiva, apparsa un po’ in difficoltà a Pisa e contro gli arabi.