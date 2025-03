Simone Inzaghi si affiderà al fattore Meazza: finora, in casa in Champions, 11 vittorie nelle ultime 13 gare. Lo ricorda stamane la Gazzetta dello Sport. Per il tecnico nerazzurro sarà la 200esima volta sulla panchina dell'Inter: un traguardo "che mi rende orgoglioso", come ha confermato lui stesso ieri.

In Champions, tra i colleghi ancora in corsa, è sul podio per media punti ottenuta con un singolo club, dietro solo ad Ancelotti col Real Madrid e a Luis Enrique ai tempi del Barcellona. L'obiettivo è centrare i quarti, sfuggiti un anno fa dopo i rigori di Madrid.

"È una partita che serve da esempio - ha ribadito ieri Inzaghi -. Tutte le gare creano difficoltà, ci sono squadre organizzate e sarà così anche col Feyenoord. Non dovremo fare calcoli, servirà lucidità".

E allora - come evidenzia la rosea - potrà servire la spinta del Meazza nerazzurro. Il dato è chiaro: l'Inter non perde in casa in Champions dal 7 settembre 2022, 0-2 col Bayern. Da quel giorno Lautaro e compagni hanno messo in fila 11 vittorie su 13 partite.