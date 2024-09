A sorpresa potrebbe restare fuori Lautaro. La condizione dell'argentino non è ottimale e c'è un derby da giocare domenica, per cui - secondo la Gazzetta dello Sport - Inzaghi resta col dubbio se confermare il capitano o lanciare Taremi dal 1'. Oggi il nodo verrà sciolto, al momento siamo al 50 e 50.

In ogni caso, è un peccato che l’Inter non possa schierare il suo totem nella forma migliore come sottolinea la rosea.

Per il resto, rispetto a Monza, tornano Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu. Out Dimarco, spazio a Carlos Augusto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.