Con Milan Skriniar sempre più vicino alla permanenza dopo l'addio a Bremer, l'Inter pensa al famoso 'Piano B' per tappare il buco in rosa lasciato libero da Ranocchia. Secondo La Gazzetta dello Sport c'è un nome che resiste nella lista nerazzurra e che finora il club nerazzurro ha lasciato in stand-by, ma che resta tra le prime opzioni per completare il reparto difensivo. L'identikit risponde a Manuel Akanji, centrale svizzero classe '95 già offerto al Biscione (così come ad Arsenal, Tottenham e Manchester United) dopo che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund in scadenza nel 2023. Il giocatore ha infatti respinto la proposta del club tedesco da 3,5 milioni a stagione, pari a circa 500 mila euro in più rispetto all'ingaggio attuale.