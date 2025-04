"Di rabbia e di sofferenza, di tenacia e di resistenza. L’Inter entra nelle semifinali di Champions League al fondo di una partita epica, alla vecchia maniera". Così la Gazzetta dello Sport commenta il pari di San Siro che proietta i nerazzurri alla doppia sfida con il Barcellona dopo il successo dell'Allianz Arena.

Questo è un 2-2 che resterà nella memoria, come sottolinea la rosea. "L’immagine simbolo è il balzo all’indietro di Sommer agli sgoccioli, a bloccare una palla che con lentezza beffarda stava per imbucarsi in rete. Questi novanta minuti sono un condensato della storia dell’Inter, contengono tracce della Grande Inter di Herrera e germogli dell’Inter di Mourinho e del suo Triplete", sottolinea il quotidiano.