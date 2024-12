Quello di stasera per l'Inter è come un match-point: battere il Leverkusen a casa sua sarebbe una impresa enorme, considerando lo score delle Aspirine da quando Xabi Alonso è sulla loro panchina, e significherebbe staccare il pass diretto per gli ottavi di Champions League.

La squadra di Inzaghi, già certa dei playoff, può scendere in campo con una certa serenità, avendo eventualmente le partite di gennaio per centrare tale obiettivo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: a Praga contro lo Sparta (28° con solo 4 punti) e a San Siro contro il Monaco (8° con 10). Il Leverkusen è campione di Germania, lo scorso anno ha perso solo la finale di Europa League con l'Atalanta ed è reduce da ben 5 successi di fila (coppe comprese). Insomma, è in gran forma. Ma l’Inter, come ha dimostrato con City e Arsenal, ha una maturità internazionale che le consente di reggere anche gli urti peggiori.