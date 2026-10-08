Lautaro Martinez è atteso oggi al rientro nei ranghi in casa Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore nerazzurro arriverà al centro sportivo del club direttamente da Malpensa, di rientro dall'Argentina, dove ha giocato contro il Benin nell'ultima partita in nazionale di Lionel Messi. Farà una seduta di recupero, blanda, per poi andare a riposarsi e ripresentarsi domani alla rifinitura, ma la prospettiva è che sabato contro il Parma vada in panchina, considerando anche che martedì 13 c'è la sfida al Bruges in Champions League.

Per quel che riguarda il resto della formazione in campionato, Chivu non avrà Stones e dovrà decidere se schierare in attacco Esposito o Bonny al fianco di Thuram: a pesare saranno le condizioni fisiche dei due, l'azzurro ha giocato 236 minuti contro 115 dell'ivoriano ed è anche tornato più tardi. L'altro ballottaggio è in porta, Provedel potrebbe avere una chance al posto di Josep Martinez. Prima convocazione per Spence.