La Gazzetta dello Sport, dopo il 4-0 interista all'Atalanta, sottolinea due punti fermi. Due certezza. La prima: con 12 punti di vantaggio a 12 turni dal termine, l’Inter vede la seconda stella, anche meglio di quanto i Magi vedessero la cometa. La seconda: i nerazzurri hanno mandato perfettamente a memoria la tabellina del 4. Dopo l’incrocio elettrico con la Juventus, dominato, la squadra di Inzaghi ha fatto il vuoto e maciullato qualunque tipo di avversario.

La rosea la chiama "esplosione di calcio", perché sta andando veramente così. Ed è proprio questa scioltezza nel gioco a far brillare gli occhi e a far capire il solco creatosi in classifica. Poi ci sono i numeri: otto vittorie di fila, l’unica sconfitta lontana 5 mesi, la differenza reti salita a +55, 67 gol fatti, 17 clean sheet, 19 punti in più rispetto a un anno fa. Una mostruosità.