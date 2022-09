"Dopo quest’altra dose di sofferenza, ma con insperato scatto d’orgoglio finale, Simone Inzaghi in cuor suo può custodire una speranza per il futuro: che sia finalmente arrivata la scintilla? Che questo scatto emotivo finisca per riaccendere la sua Inter?". Se lo domanda la Gazzetta dello Sport il giorno dopo l'1-0 nerazzurro al Torino.

"Nonostante i tre punti, del vecchio ardore non c’è traccia, mentre il gioco singhiozza e l’intensità latita. Insomma, la squadra di Simone è ben lontana da quella che fu e procede sempre per scatti nervosi, come quello che poteva portare a un 3-3 folle nel derby o quello nell’ultimo quarto d’ora di ieri, che ha trasformato in eroe Brozovic su genialata filtrante di Barella. Sì, loro due, tra i più criticati nell’ultima settimana di passione: il croato tornato a sbracciare e a lamentarsi più del consentito e l’azzurro che col Bayern era stato perfino “panchinato” per troppa indolenza. Insieme, con quella giocata estrema, hanno dato il tranquillante che serviva alla squadra e al loro allenatore: dopo i k.o. nel derby e col Bayern, la trasferta di Champions a Plzen e la successiva a Udine possono essere affrontate con animo diverso, nella speranza che ora cambi tutto", si legge.