La scelta dell'allenatore per la prossima stagione, nel caso in cui finisse il rapporto con Simone Inzaghi, dipenderà inevitabilmente dalla possibilità di avere dei ricavi europei. Il grande sogno di un Conte-bis, si legge sulla Gazzetta dello Sport, passa da questo bivio, mentre altre soluzioni sarebbero praticabili anche in caso di ridimensionamento in Europa League: sia Roberto De Zerbi, che scala posizioni nel gradimento dei dirigenti, sia Thiago Motta, sarebbero adatti per guidare la squadra in questo scenario. Meno indicata nel caso la pista estera, ambiziosa ma reale: Mauricio Pochettino è stato contattato in gran segreto, ma non è l'uomo da lente ricostruzioni.

Tornando a Conte, secondo la rosea la situazione è chiara dal principio: ha voglia di ritornare in Italia, ma i 12 milioni di stipendio che prendeva in nerazzurro due stagioni fa ora sono un’utopia per Suning. Per non parlare delle richieste di mercato che avanzerebbe una volta ripreso il comoda della squadra. "Insomma, a vincere dovrebbe essere la fame del tecnico di tornare ad alzare trofei dopo lo stop Spurs", evidenziano i colleghi.