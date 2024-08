Dopo l'amara retrocessione in Serie B della passata stagione, l'obiettivo principale del Sassuolo resta la promozione in Serie A. Per provare a centrarla subito la dirigenza neroverde cerca innesti sul mercato e uno potrebbe arrivare dall'Inter, ovvero Andrei Radu. "Il club cerca di accelerare per gli arrivi di Radu (Inter), Valoti e Djuric (Monza)", assicura La Gazzetta dello Sport mentre spiega le strategie degli emiliani.

