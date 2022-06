L'Inter adesso aspetta un rilancio per Milan Skriniar , che ormai sembra davvero sulla strada verso Parigi. Secondo la Gazzetta dello Sport , le parti restano distanti: i nerazzurri continuano a chiedere 80 milioni, mentre il PSG finora si è spinto fino a 60 milioni più Draxler. Anche il Chelsea si è informato sullo slovacco, ma Campos si ritiene in netto vantaggio.

"Ci vorrà qualche altro giorno e nel frattempo l’Inter potrebbe cominciare ad avviare i contatti con il Torino per discutere di Bremer, l’obiettivo primario per rinforzare la difesa, con cui ci sarebbe già un principio di accordo - conferma la Gazzetta -. Ma Bremer potrebbe non essere l’unico arrivo per il post Skriniar. L’Inter continua a lavorare su Milenkovic della Fiorentina e a tenere in caldo la pista Soyuncu del Leicester, perché gli acquisti in difesa saranno due".