Uno dei nomi caldi accostati all'Inter per la difesa della prossima stagione è quello di Mario Hermoso, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Il suo eventuale arrivo a costo zero, secondo La Gazzetta dello Sport, consentirebbe al club nerazzurro di ritagliare allo spagnolo un contratto di quattro anni con eventuale opzione per il quinto e lo stipendio richiesto da 5 milioni più bonus. Cifra che i club di Premier e dell'Arabia potrebbero però raddoppiare.

Intanto il compagno Alvaro Morata "gli ha consigliato l'Italia - si legge sul sito della rosea -, lui conosce la difesa a tre e ha un curriculum che piace sia in viale della Liberazione che ad Appiano Gentile, a Simone Inzaghi".

