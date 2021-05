Gli occhi dell'Inter su Peter Gulacsi, 31enne portiere ungherese del Lipsia (ieri il compleanno). Secondo la Gazzetta dello Sport, Gulacsi vorrebbe provare una nuova avventura ed è finito da tempo nel mirino dei nerazzurri. "Ci sono stati anche degli approcci con il suo entourage - assicura la rosea -. Il prezzo? Ha una clausola di 13 milioni di euro, ma è possibile che il Lipsia possa provare a trattenerlo proponendogli un nuovo accordo".

Cresciuto nel Liverpool, l'estremo ungherese è esploso nella famiglia Red Bull, prima nel Salisburgo e poi nel Lipsia. "L’Inter valuta, così come nei mesi scorsi ha studiato i profili di Cragno del Cagliari e Musso dell’Udinese: le piste italiane, però, appaiono più costose. È il motivo per cui Gulacsi ha scavalcato i rivali in questa corsa che può regalare sorprese. Handanovic permettendo", si legge.