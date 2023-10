Il recupero di Davide Frattesi prosegue nel migliore dei modi e tra oggi e domani Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per il Bologna. "Qualora dovesse scendere in campo, di sicuro poi risponderà alla chiamata dell’Italia, diventando il 15° interista in giro per il mondo durante la pausa di ottobre. Ma pure se non dovesse giocare, non è escluso che possa comunque raggiungere Spalletti: si sente bene e vuol dare il suo contributo", assicura la Gazzetta.