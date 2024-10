Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi vedono il rientro in campo. Dopo le due elongazioni accusate nella prima parte della vincente trasferta di Roma, il turco e l'italiano viaggiano verso la convocazione per il match contro il Venezia in programma domenica sera a San Siro. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, confermando che per il centrocampista e il difensore è previsto a giorni il rientro in gruppo, come anticipato nel primo pomeriggio dalla nostra redazione (RILEGGI QUI).

L'obiettivo di Inzaghi è avere Acerbi e Calhanoglu a disposizione al 100%per la sfida di Champions League contro l'Arsenal e per il big match contro il Napoli prima della sosta. Due impegni cruciali per il doppio cammino dei nerazzurri.

