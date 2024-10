Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi si sono allenati a parte, ma a buon ritmo, nella seduta odierna alla Pinetina, a tre giorni da Inter-Venezia, quando Simone Inzaghi conta di recuperarli almeno per la panchina. I due giocatori, come appurato da FcInternews.it, potrebbero tornare in gruppo tra domani e dopodomani. Quanto agli altri due acciaccati, c'è da segnalare che Kristjan Asllani ha svolto lavoro di protezione per non rischiare riacutizzazioni del dolore al ginocchio; terapie, infine, per Carlos Augusto, il cui rientro è fissato per dopo la sosta.

