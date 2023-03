Ancora Champions nella testa dell'Inter, che però deve resettare le emozioni europee e concentrarsi sulla Juventus. La partita di Oporto ha lasciato in eredità anche un forfait pesante: fuori Bastoni, che spera di tornare subito dopo la sosta. Secondo la Gazzetta dello Sport, dentro Skriniar e De Vrij per completare il reparto con Acerbi. Di conseguenza Darmian torna a fare il quinto a destra. Due i dubbi: Lautaro-Dzeko per affiancare Lukaku in attacco e Mkhitaryan-Brozovic per la mediana: in vantaggio il Toro e l'armeno. Resta out anche Gosens.