Sono due i dubbi di formazione di Inzaghi in vista di Udinese-Inter. Uno è fresco, a causa dell'affaticamento che ha colpito Bastoni; il secondo è il 'classico' ballottaggio sulla fascia destra.

Tra i pali ci sarà il ritorno di Sommer, con Pavard, Acerbi e uno tra Carlos Agusto e Bisseck a completare la difesa. A centrocampo il solito terzetto, con Dimarco a sinistra e la coppia Lautaro-Thuram in attacco, mentre a destra si giocano invece una maglia i soliti Darmian e Dumfries: questa volta l'olandese alla fine dovrebbe spuntarla perché (vista l'assenza di Bastoni) Inzaghi potrebbe tenersi in panchina il jolly ex United. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, confermando anche il rientro di Arnautovic tra i convocati.