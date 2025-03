Dopo l'anticipazione di ieri (RILEGGI QUI), oggi la Gazzetta dello Sport pubblica sul giornale la notizia sul forte interesse dell'Inter per Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna e seguito da settimane dai nerazzurri.

La crescita esponenziale dell'ex Velez è sotto gli occhi di tutti e l'Inter, come si sa, ha già messo in preventivo un investimento "pesante" in attacco nel prossimo mercato estivo. I nomi sono diversi, ma quello che più scalda dalle parti di Appiano Gentile è proprio quello che porta a Casteldebole. Come detto, un fattore a favore dei nerazzurri potrebbe essere rappresentato proprio dal capitano Lautaro, riferimento per Castro come ammesso da lui stesso: secondo la rosea, il giovane talento argentino verrebbe a Milano anche a piedi, nonostante davanti nelle gerarchie troverebbe ovviamente la Thu-La.

Venti anni ma in campo gioca come uno di trenta: grinta, gol, talento. Castro sembra avere tutto per fare già il grande salto. E di certo la convocazione di Scaloni aiuta in tal senso. Peraltro il suo è un profilo ideale anche per Oaktree, e non solo per Inzaghi: classe 2004, potenzialità enormi, presente già brillante. Ma il Bologna non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni. Il jolly dell'Inter potrebbe essere il "solito" totem Zanetti, ma pure la carta Fabbian, sul quale i nerazzurri hanno un'opzione di 12 milioni per riportarlo a Milano in estate.