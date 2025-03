L'Inter non smette di pensare a Santiago Castro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino del Bologna, che ha condiviso per un paio di giorni il ritiro con il connazionale Lautaro, tenta sempre di più la dirigenza nerazzurra.

L'Inter vuole fare un colpo in attacco dopo il Mondiale per Club. Anche se si segue la crescita di Lucca a Udine, il preferito della lista Santiago Castro che in patria qualcuno ha già battezzato Lautarito. Proprio Lautaro potrebbe essere un fattore dell'affare, l'attaccante del Bologna sembrerebbe ben disposto a trasferirsi a Milano.

Castro rappresenta anche un profilo alla Oaktree, ma i 30 milioni preventivati potrebbero non bastare più. L’Inter ha, però, tante carte da portare al tavolo. Oltre il fattore Lautaro e il fascino del vicepresidente Zanetti, c'è sempre il jolly Fabbian. L'Inter vanta un’opzione esclusiva di riacquisto a 12 milioni per riportarlo a Milano d’estate e potrebbe utilizzarla dentro a un affare più complesso.