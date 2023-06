Barella non si tocca. "Le sirene varie che si sentono dalla Premier League per Nicolò Barella hanno messo in allerta il tifo organizzato nerazzurro. Per questo la curva Nord, via Instagram, ha deciso di prendere una posizione netta contro ogni eventualità di cessione del centrocampista: in realtà, Nicolò finirebbe in una trattativa solo a cifre davvero irrinunciabili, quasi folli, e comunque mai viste finora in viale della Liberazione", conferma la Gazzetta dello Sport.

