Il Manchester United si unisce alla corsa per Paulo Dybala . È quanto sicura ESPN , riferendo che i Red Devils hanno contattato la Joya dato che " l'interesse dell'Inter si è raffreddato dopo che è sbarcato Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea", si legge. Secondo l'emittente, i rappresentanti dell'argentino sarebbero ora desiderosi di suscitare interesse da parte dei club di Premier League, compreso appunto il club di Manchester.

"Lo United insiste che qualsiasi interesse per Dybala non cambia la loro posizione sul fatto che Ronaldo, desideroso di lasciare il club quest'estate, non lascerà l'Old Trafford. Nel frattempo, fonti hanno riferito a ESPN che lo United è interessato all'attaccante Brian Brobbey", conclude l'emittente.