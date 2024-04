Nella ricerca dell'Inter per un nuovo difensore spunta un nome proveniente dalla Eredivisie olandese: secondo l'emittente ESPN, infatti, i nerazzurri si sono inseriti nella corsa per il centrale francese del PSV Eindhoven Olivier Boscagli, 26enne proveniente dal Principato di Monaco, cercato nelle ultime settimane anche dal Napoli. Boscagli, che può agire anche da mediano, ha un contratto col PSV in scadenza a giugno 2025.

