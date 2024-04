Il ventesimo scudetto è appena stato conquistato e per i tifosi dell'Inter è in arrivo un periodo ricco di contenuti esclusivi e inediti. Uno di questi è opera di DAZN: da oggi, per gli abbonati della piattaforma, è infatti disponibile 'Interstellar', un film documentario che raccogli i momenti più significativi della stagione dei nerazzurri che (a cinque giornate dal termine del campionato) si è conclusa con la vittoria finale dello scudetto dopo l'aritmetica certezza arrivata dopo la vittoria del derby contro il Milan di lunedì.

Dai gol della ThuLa fino ai festeggiamenti di San Siro e in Piazza Duomo: le prime immagini dell'impresa e della festa nerazzurra, in attesa del bagno di folla di domenica dopo Inter-Torino.

