Arrivano dalla Spagna conferme riguardo all'interesse del Barcellona per Jonathan David. Secondo Mundo Deportivo, infatti, i catalani sono da tempo sulle tracce del giocatore e stanno prendendo informazioni. Gli scout hanno annotato il gol vittoria contro il Real Madrid e la prestazione contro l'Atletico Madrid con due gol al Metropolitano in 25', oltre a quello contro la Juventus.

Il Barça, scrive Mundo Deportivo, non ha ancora chiaro se il giocatore sia un top tale da poter giocare nei catalani, anche se i gol di inizio stagione giocano in suo favore. Il fatto che sia in scadenza non è per forza visto come un vantaggio, considerato che David chiederà un premio alla firma. Anche se Lewandowski dovesse restare al Barça, però, la squadra ha bisogno di un attaccante e lo scouting sulle capacità del canadese continuerà.

