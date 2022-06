Il Corriere della Sera concentra in poche righe l'analisi della situazione di mercato in casa Inter, spaziando un po' fra tutte le trattative in questo momento aperte. "Oggi si sentiranno Dybala (che è a Miami) e il suo entourage: incontro che precede il contatto di domani fra Antun e l’Inter. L’impressione è che siamo davvero ai dettagli: il matrimonio potrebbe essere formalizzato entro il fine settimana Come l’acquisto di Asllani - si legge - Interlocutorio, invece, il faccia a faccia con il Cagliari per Raoul Bellanova. A livello di esterni, piacciono Udogie e Cambiaso. Il Psg prepara intanto l’offerta «definitiva» per Skriniar: intorno ai 65-70 milioni di euro si può chiudere. Pronto l’assalto nerazzurro a Bremer".