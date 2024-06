"Due gol di Oaktree e Marotta". Il Corriere della Sera sottolinea così l'importanza dei due rinnovi di contratto pesanti in arrivo in casa Inter, quello di Lautaro Martinez e quello di Nicolò Barella. L’annuncio del prolungamento del capitano arriverà la prossima settimana dopo l’assemblea degli azionisti: il Toro ha abbassato le pretese accettando uno stipendio da 9 milioni come base fissa e 2 di bonus di cui uno facilmente raggiungibile e firmerà fino al 2029. Non sarà presente nessuna clausola rescissoria.

La stessa durata è prevista per il nuovo contratto di Barella. I colloqui sono in via di definizione ma anche il centrocampista è pronto a siglare un triennale da 6,5 milioni più bonus: toccando quota 7, diventerà il giocatore italiano più pagato del campionato. "Praticamente manca solo l’annuncio ufficiale", sentenzia il Corsera.

