Quanto costa ogni anno un singolo calciatore nei conti di un club? E quali sono i giocatori che impattano maggiormente sui bilanci delle società in questa stagione? Calcio e Finanza ha voluto rispondere a queste domande stilando una classifica creata prendendo in considerazione l’impatto a bilancio dei giocatori dei club di Serie A, che comprende il loro stipendio al lordo, sia la quota ammortamento relativa al cartellino o l’eventuale costo del prestito per la stagione 2025/26. La somma di queste due voci restituisce il costo sostenuto da un club per un giocatore tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026.

Al primo posto di questa particolare graduatoria c'è anche quest’anno l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. In particolare, il calciatore serbo pesa sul bilancio del club bianconero per circa 41,7 milioni di euro nel 2025/26. Vlahovic procede il nuovo attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, sul quale pesa però la decisione del club partenopeo di ammortizzare i cartellini dei calciatori a quote decrescenti, con una somma maggiore nel primo anno di contratto e cifre a scendere per gli anni successivi, dettaglio che per la corrente stagione lo porta ad avere un costo a bilancio pari a circa 17,7 milioni di euro, di cui in particolare 14 milioni di euro legato all’ammortamento. Sul terzo gradino del podio ecco Lautaro Martinez, capitano dell'Inter: dopo il rinnovo di contratto della passata stagione il Toro ha visto il suo ammortamento ridursi in maniera sostanziosa con un aumento però dello stipendio lordo, con un costo complessivo pari a 17,6 milioni di euro. Lautaro ha un impatto pari a circa il 9% rispetto ai costi complessivi per la squadra per l’Inter