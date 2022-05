"Per le ultime due giornate, infatti, i nerazzurri avranno di fronte Cagliari e Sampdoria, entrambe impegnate nella lotta per la salvezza. Il Diavolo, invece, dopo l’Atalanta, decisa a conquistare un posto in Europa, avrà il Sassuolo, che a questo campionato non ha nulla da chiedere - assicura il quotidiano romano -. Le motivazioni, soprattutto in un’ultima giornata, sono destinate a fare la differenza. E, dunque, gli ultimi 90' sembrano pendere tutti dalla parte rossonera".



