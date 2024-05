Naithan Nandez vuole ancora l'Inter. Come rivela il Corriere dello Sport, i rappresentati dell'uruguaiano, in scadenza con il Cagliari, si sono rifatti vivi con l'Inter, provando a capire se ci fosse l'opportunità di riallaccare il discorso bruscamente interrotto tempo fa.

Il club nerazzurro, però, almeno per il momento, è rimasto freddo. Secondo il quotidiano romano, evidentemente le scorie con i rappresentanti dell’uruguaiano non sono ancora state smaltite. Basti pensare a quanto accaduto lo scorso novembre, dopo che Betancour, agente del cagliaritano, aveva parlato di una trattativa in corso con viale Liberazione in vista della prossima stagione. "Si tratta di una dichiarazione improvvida, fuori luogo", fu la dura replica di Marotta.

Discorsi chiusi? Mai dire mai. La situazione Dumfries resta in bilico e quindi l'opzione Nandez potrebbe riaprirsi. Senza dimenticare che piace anche Holm dell'Atalanta.