Per quanto riguarda l'attacco, secondo il Corriere dello Sport, la permanenza di Lautaro con ogni probabilità escluderebbe l'arrivo di Scamacca: troppo alti i costi dell'operazione viste le richieste del Sassuolo. E allora? Come rimpiazzare il partente Sanchez? Come potenziare il reparto? "Meglio provarci con Dybala, allora, ma solo a certe condizioni (ingaggio anche inferiore ai 6 milioni di euro ma bonus abbondanti), oppure, nell’ottica di aggiungere un centravanti, tornare su Zapata. Sempre che l’Atalanta non esageri con le sue pretese, dopo una stagione complicata da una lunga serie di infortuni per il colombiano", si legge sul quotidiano romano.