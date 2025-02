Questa sera, all'Allianz Stadium di Torino, il peso dell'attacco dell'Inter sarà tutto sulle spalle di Lautaro Martinez. Anche secondo il Corriere dello Sport, infatti, Marcus Thuram partirà dalla panchina per il problemino alla caviglia, con Mehdi Taremi al fianco dell'argentino dal 1'. Il Toro è a secco da tre partite in campionato e vuole un altro gol nella tana della Juventus (colpita 4 volte in 19 incontri) come successo nella passata stagione.

Questa sera Inzaghi punterà soprattutto sul suo capitano. "Anche nei momenti più complicati nella prima parte di stagione, quando i gol latitavano e le prestazioni non erano soddisfacenti come al solito, il tecnico nerazzurro in Serie A non si è mai privato del suo capitano, schierato anche per dare l’esempio ai compagni con la sola carismatica presenza in campo", ricorda il quotidiano. Per il resto, Francesco Acerbi è favorito su Stefan de Vrij per partire dal 1' al centro della difesa a tre.

